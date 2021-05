List: Members of the Parliament of South Sudan

As a result of a peace agreement that came into effect in February 2020, South Sudan's post-independence National Legislative Assembly was reconstituted as the Transitional National Legislative Assembly with 550 members.

The South Sudan Transitional National Legislative Assembly (TNLA) was reconstituted on 10 May 2021 by President Salva Kiir in accordance with the 2018 Revitalized Agreement on the Resolution of the Conflict in South Sudan (R-ARCSS) which ended the South Sudanese Civil War. The civil war broke out in December 2013 following political disagreements between President Salva Kiir and Riek Machar

The peace pact between the warring parties brokered by the eight-nation Eastern African trade bloc, the Intergovernmental Authority on Development (IGAD) offered a power-sharing deal by the parties with the formation of the Revitalized Transitional Government of National Unity (RTGoNU) mandated to rule South Sudan for a transitional period of 36 months after which general elections will be held.

The membership is as follows:

1) 332 members of the former National Legislative Assembly (mainly from Sudan People’s Liberation Movement (SPLM) and its allied political parties collectively referred to as The National Agenda.

2) 128 members representing the Sudan People’s Liberation Movement-in-Opposition (SPLM-IO)

3) 50 members representing the parties that make up the South Sudan Opposition Alliance (SSOA) coalition

4) 30 members representing the coalition of 6 political parties referred to as Other Political Parties (OPP)

5) 10 member representing former detainees (FDs)

By each state, the following is the complete list and names of the members of Parliament of the reconstituted South Sudan Transitional National Legislative Assembly (TNLA) as decreed by President Salva Kiir on 10 May 2021.

Central Equatoria; TOTAL: 68

SPLM (41)

SPLM-IO (10)

SSOA (7)

OPP (2)

FDs (0)

National Agenda (7)

DC (1)

Dr James Wani Igga, Central Equatoria – SPLM Dr. Luka Monoja, Central Equatoria – SPLM Tongun Lodu Rombe, Central Equatoria – SPLM Joy Kwaje Eluzai, Central Equatoria – SPLM Prof. Paul Jumi Logale, Central Equatoria – SPLM Jennifer Yabu Lasuba, Central Equatoria – SPLM Emmanuel Lowilla, Central Equatoria – SPLM Ismail Mathew Makhtar, Central Equatoria – SPLM James Janga Duku, Central Equatoria – SPLM Celina Pita Sworo, Central Equatoria – SPLM Osman Loku Wani, Central Equatoria – SPLM Remijo Lasu Peter, Central Equatoria – SPLM Prof. George Bureng Nyombe, Central Equatoria – SPLM Anthony Kudus Nyombe, Central Equatoria – SPLM Stephen Lemi Mila, Central Equatoria – SPLM David Lemi Poru, Central Equatoria – SPLM Paul Yoane Bonju, Central Equatoria – SPLM Huda Michael Lalla, Central Equatoria – SPLM Gowan John Elias, Central Equatoria – SPLM Angelo James Selerino, Central Equatoria – SPLM Ramadan Hassan Laku, Central Equatoria – SPLM Janet Aya Ale, Central Equatoria – SPLM Dusman Joyce Lesuk, Central Equatoria – SPLM Mary Kiden Enoka, Central Equatoria – SPLM Agnes Losuba Kwaje, Central Equatoria – SPLM Mary Puru Michael, Central Equatoria – SPLM Mary Vicensio Wani, Central Equatoria – SPLM Mary Nyiyum Lual, Central Equatoria – SPLM Lily Kiden Eluzai, Central Equatoria – SPLM Festo Lemi, Central Equatoria – SPLM Suzy Anthony Juma, Central Equatoria – SPLM Madelena Pita Emilio, Central Equatoria – SPLM Oliver Mori Benjamin, Central Equatoria – SPLM Emmanuel Taban Martin, Central Equatoria – SPLM Losidik Lukak Legge Tombe, Central Equatoria – SPLM Diana Richard Wani, Central Equatoria – SPLM Scopas Taban Lokabang, Central Equatoria – SPLM Juma Ali Malou, Central Equatoria – SPLM Dr. Ghada James Killa, Central Equatoria – SPLM Alfred Ladu Gore, Central Equatoria – SPLM Daniel Abocha Ali, Central Equatoria – SPLM Matata Frank Elakana, Central Equatoria – SPLM-IO Amule Samson Machete, Central Equatoria – SPLM-IO Wagime George Kende, Central Equatoria – SPLM-IO Ambrose Lomin Pitia, Central Equatoria – SPLM-IO Rabi Meki, Central Equatoria – SPLM-IO Benjamin Anyang Keji, Central Equatoria – SPLM-IO Jackline Benjamin Lado, Central Equatoria – SPLM-IO Bonga Yangi Loro, Central Equatoria – SPLM-IO Grace Mary Gale, Central Equatoria – SPLM-IO Hellen Khamisa Abure, Centeral Equatoria – SPLM-IO Jane Abdu Lugori, Central Equatoria – SSOA Sarah Charity Kimbo Yacub, Central Equatoria – SSOA Charles Manuel Soro Jongo, Central Equatoria – SSOA Moses Evans Wani, Central Equatoria – SSOA Amule Michael Simon Lasu, Central Equatoria – SSOA Peter Lomude Francis, Central Equatoria – SSOA Najie Richard Alice, Central Equatoria – SSOA Joseph Kiju Rombek, Central Equatoria – OPP Afekuru Animu Risasi Amitai, Central Equatoria – OPP Dr. Martin Elia Lomuro, Central Equatoria – National Agenda Eng. Sebit Wori-jibi Abe, Central Equatoria – National Agenda Dr. Stanislaus Wani Jada, Central Equatoria – National Agenda Hon Taban Luka Guya, Central Equatoria – National Agenda John Paul Lako, Central Equatoria – National Agenda Emmanuel Sokiri Lugor, Central Equatoria – National Agenda Pascallina Philip Waden, Central Equatoria – National Agenda Jenti Poni Bullen, Central Equatoria – DC

Eastern Equatoria; TOTAL: 48

SPLM (32)

SPLM-IO (11)

SSOA (2)

OPP (1)

FDs (0)

National Agenda (2)

DC (0)

Ukacha Mugusto Aweri, Eastern Equatoria – SPLM Odiongo Icha Joyce, Eastern Equatoria – SPLM Justin Kerepi Erat, Eastern Equatoria – SPLM Beatrice Aber Samson Otto, Eastern Equatoria – SPLM Julius Ajeo Moilingi Moi, Eastern Equatoria – SPLM Betty Achan Ogwar, Eastern Equatoria – SPLM Pasca Hefita Oduho, Eastern Equatoria – SPLM Tobiolo Alberio Oromo, Eastern Equatoria – SPLM Tulio Odongi Ayahu, Eastern Equatoria – SPLM Martin Ohuro Okerruk, Eastern Equatoria – SPLM Victor Omuho Ohidei, Eastern Equatoria – SPLM Ubuch Ujwok Akuo, Eastern Equatoria – SPLM Martin Odwar Onuha, Eastern Equatoria – SPLM Veronica Redento Onzi Koma, Eastern Equatoria – SPLM Adelino Wani Michael Opi, Eastern Equatoria – SPLM Ceasor Baye Oyalala, Eastern Equatoria – SPLM David Nailo Mayo, Eastern Equatoria – SPLM Cypriano Peter Lokale, Eastern Equatoria – SPLM Fr. Mark Lowi Lochebe, Eastern Equatoria – SPLM Josephine Napon Cosmos, Eastern Equatoria – SPLM Lucy Iyaya Lokadito, Eastern Equatoria – SPLM Peter Longole Kuam, Eastern Equatoria – SPLM Mark Lolibes Lojore, Eastern Equatoria – SPLM Unice Nakwar Paul, Eastern Equatoria – SPLM Angelo Lokinga Lotaba, Eastern Equatoria – SPLM Christine Nabol Peter, Eastern Equatoria – SPLM Letisia Thure Santino, Eastern Equatoria – SPLM Jamal Lomongin Peter, Eastern Equatoria – SPLM Hellen Orasio, Eastern Equatoria – SPLM Abdalla Kapelo Ameri, Eastern Equatoria – SPLM Daniel Narol Locheck, Eastern Equatoria – SPLM Patrick Lodinga Koteen, Eastern Equatoria – SPLM Alley Othura Fanan, Eastern Equatoria – SPLM-IO Oyet Nathaniel Pierino, Eastern Equatoria – SPLM-IO Nawume Hisiaha Thomas, Eastern Equatoria – SPLM-IO Lemin Erick Isaac Santo, Eastern Equatoria – SPLM-IO Emoya Silvia Salvatoria, Eastern Equatoria – SPLM-IO Nelson Uthow Ugang, Eastern Equatoria – SPLM-IO Adelle Faustino Lotede, Eastern Equatoria – SPLM-IO Lokeris Lomelo Logewuo, Eastern Equatoria – SPLM-IO Stephen Lowosio Lomugin, Eastern Equatoria – SPLM-IO Zainab Khamis Lorumio, Eastern Equatoria – SPLM-IO Oresto Lopara Simon, Eastern Equatoria – SPLM-IO Dr. Apolo Alfred Ruben Gita, Eastern Equatoria – SSOA Samuel Buhori Lotti Theophilus, Eastern Equatoria – SSOA Daniel Opio Akau, Eastern Equatoria – OPP Francis Ben Ataba, Eastern Equatoria – National Agenda Joseph Ojukwu Ikarak, Eastern Equatoria – National Agenda

Jonglei; TOTAL: 71

SPLM (42)

SPLM-IO (16)

SSOA (7)

OPP (1)

FDs (3)

National Agenda (2)

DC (0)

Abraham Biar Deng, Jonglei – SPLM Adeng Leek Deng, Jonglei – SPLM Nyaboth Rambang Mabor, Jonglei – SPLM Ann Lino Wor Abyei, Jonglei – SPLM Atem Garang Deng De’ kuek, Jonglei – SPLM Benjamin Malek Alier, Jonglei – SPLM Nyawargak Martin Nyang, Jonglei – SPLM James Guet Pur, Jonglei – SPLM Deng Dau Deng, Jonglei – SPLM Dengtiel Ayuen Kur, Jonglei – SPLM Dr. Barnaba Marial Benjamin, Jonglei – SPLM Elizabeth John Kuol, Jonglei – SPLM Chol Paul Pawel, Jonglei – SPLM Gatluak Ruon Nyuot, Jonglei – SPLM Imelda Modi Berdinato, Jonglei – SPLM Tabitha Nyanchin Kwojo, Jonglei – SPLM June Malet Kuol, Jonglei – SPLM Kuol Lual Awuol, Jonglei – SPLM Kuony War Jok, Jonglei – SPLM Nyang Chuol Dhour, Jonglei – SPLM Lual Achuek Deng, Jonglei – SPLM Martha Akuany, Jonglei – SPLM Mary Nyaulang Ret, Jonglei – SPLM Michael Chot Lul, Jonglei – SPLM Michael Makuel Lueth, Jonglei – SPLM Michael Ruot Koryom, Jonglei – SPLM Nyanchiek Nhial Majit, Jonglei – SPLM Nyayang Lok Riek, Jonglei – SPLM Peter Lul Ulem, Jonglei – SPLM Philip Thon Leek, Jonglei – SPLM Dr. Riek Gai Kok, Jonglei – SPLM Sahara Benjamin Gabriel, Jonglei – SPLM Chuol David Dhel, Jonglei – SPLM Mary Peter La Banyjiek, Jonglei – SPLM Maker Thiong Maal, Jonglei – SPLM John Jok Chol, Jonglei – SPLM Alice Nathalina Gore, Jonglei – SPLM Timothy Tot Chol, Jonglei – SPLM Timothy Taban Juch, Jonglei – SPLM Elizabeth Akuol Chuang, Jonglei – SPLM Regina Nyakouth Rut, Jonglei – SPLM Mary Akech Bior, Jonglei – SPLM Jesus Deng Atem, Jonglei – SPLM-IO Martha Akon Deng Ruar, Jonglei – SPLM-IO Alier Samuel Ateny, Jonglei – SPLM-IO Ajak Abraham Dier, Jonglei – SPLM-IO Tut Puoch Rambang, Jonglei – SPLM-IO Gordon Deng Lam, Jonglei – SPLM-IO Micheal Tut Ruot, Jonglei – SPLM-IO Tut Jock Guong, Jonglei – SPLM-IO Martha Nyanath Chot, Jonglei – SPLM-IO Teresa Nuba Chatiem, Jonglei – SPLM-IO Peter Gatkuoth Manyang, Jonglei – SPLM-IO George Mathor Mayom, Jonglei – SPLM-IO James Kok Ruei, Jonglei – SPLM-IO Mary Jock, Jonglei – SPLM-IO Mary Akec Machiek, Jonglei – SPLM-IO Gatkuoth Wat Jor, Jonglei – SPLM-IO Acholla Abulla Goy Aruna, Jonglei – SSOA Suzan John Jock, Jonglei – SSOA Bol Duop Nyuot, Jonglei – SSOA Michael Ayuen Johnson, Jonglei – SSOA Lam Ker Chagor, Jonglei – SSOA John Banygai Majak, Jonglei – SSOA Mahjoub Biel Turuk, Jonglei – SSOA Gier Chuang Aluong, Jonglei – FDs Isaiah Hakim Garang, Jonglei – FDs Riek Puok Ruach, Jonglei – FDs Alek James Majok Majak, Jonglei – OPP Philip Palet Gadin, Jonglei – National Agenda James Sigin Banak, Jonglei – National Agenda

Lakes; TOTAL: 45

SPLM (25)

SPLM-IO (11)

SSOA (1)

OPP (2)

FDs (1)

National Agenda (4)

DC (1)

Daniel Dhieu Matuet, Lakes – SPLM Paul Mayom Akec, Lakes – SPLM Daniel Deng Monydit, Lakes – SPLM Akol Paul Kordit, Lakes – SPLM Simon Malual Deng, Lakes – SPLM Zacharia Matur Makuer, Lakes – SPLM Chier Ramzi Monyping, Lakes – SPLM Isaac Deng Tur, Lakes – SPLM Suzana Peter Machar, Lakes – SPLM Monica Ayen Maguat, Lakes – SPLM Jamal Juma Kakaya, Lakes – SPLM Susan Solomon Mamour, Lakes – SPLM Abuk Malual Aken, Lakes – SPLM Dr. Awel Mawien Atem, Lakes – SPLM Parmena Awerial Aluong, Lakes – SPLM Bullen Kot Beny, Lakes – SPLM David Deng Athorbei, Lakes – SPLM Gordon Matot Tut, Lakes – SPLM Johnson Jongkuch Kulang, Lakes – SPLM Monica Nyacut Arok, Lakes – SPLM Rebecca Atuet Makuel, Lakes – SPLM Rebecca Aluel Mayor, Lakes – SPLM Daniel Awet Akot, Lakes – SPLM Alambeny Mallet Riak, Lakes – SPLM Amelia Aluel Bol, Lakes – SPLM Regina Stephen Mading, Lakes – SPLM-IO Eng. Joseph Mawal Dong, Lakes – SPLM-IO Daniel Chol Omejek, Lakes – SPLM-IO James Kuol Deng Dier, Lakes – SPLM-IO Sonia Salah Idris, Lakes – SPLM-IO Yar Telar Ring Deng, Lakes – SPLM-IO Dr John Sebit Madit, Lakes – SPLM-IO Gai Mayen Luk, Lakes – SPLM-IO Akuich Majier Malek, Lakes – SPLM-IO Anok Bior Wuol, Lakes – SPLM-IO Dr Achol Marial Deng, Lakes – SPLM-IO Bol Joseph Agau, Lakes – SSOA Abraham Adut Mapar, Lakes – OPP Mayen Jeremiah Turic, Lakes – OPP Akot Dut Ajieng, Lakes – FDs Dharuai Mabor Teny, Lakes – National Agenda Matur Mayinde Riak, Lakes – National Agenda Margret Samuel Aru, Lakes – National Agenda Gabriel Roric Jur, Lakes – National Agenda Magod Maker Mayinidi, Lakes – DC

Northern Bahr el Ghazal; TOTAL: 47

SPLM (26)

SPLM-IO (7)

SSOA (4)

OPP (6)

FDs (1)

National Agenda (3)

DC (0)

Stephen Ajongo Akol, Northern Bahr el Ghazal – SPLM Yourew Wol kuot, Northern Bahr el Ghazal – SPLM Simon Deng Duang, Northern Bahr el Ghazal – SPLM Akuar Gamar Ujieth, Northern Bahr el Ghazal – SPLM Mary Garang Anei, Northern Bahr el Ghazal – SPLM Lily Albino Akol Akol, Northern Bahr el Ghazal – SPLM Akuot Deng Kawac, Northern Bahr el Ghazal – SPLM Kom Kom Geng, Northern Bahr el Ghazal – SPLM Peter Lual Lual, Northern Bahr el Ghazal – SPLM Oliver Majok Aleu, Northern Bahr el Ghazal – SPLM John Agany Deng, Northern Bahr el Ghazal – SPLM Elizabeth Adut Mel, Northern Bahr el Ghazal – SPLM Veronica Nyantonj Ring, Northern Bahr el Ghazal – SPLM Jaqueline Nyibol Ajongo, Northern Bahr el Ghazal – SPLM Deng Majok Athian, Northern Bahr el Ghazal – SPLM Bol Pio Tem Kuach, Northern Bahr el Ghazal – SPLM Sumeya Adut Deng Amet, Northern Bahr el Ghazal – SPLM Mel Wal Achien, Northern Bahr el Ghazal – SPLM Deng Tong Kuol, Northern Bahr el Ghazal – SPLM Josephine Moses Ladu, Northern Bahr el Ghazal – SPLM Ngong Deng Gum, Northern Bahr el Ghazal – SPLM James Aguer Alec, Northern Bahr el Ghazal – SPLM Malong Lual Ding, Northern Bahr el Ghazal – SPLM Philip Akot Malith, Northern Bahr el Ghazal – SPLM Jacob Dau Kuol, Northern Bahr el Ghazal – SPLM Salva Chol Ayat, Northern Bahr el Ghazal – SPLM Akec Pabior Gol, Northern Bahr el Ghazal – SPLM-IO Regina Garang Yor, Northern Bahr el Ghazal – SPLM-IO Chan Deng Marok, Northern Bahr el Ghazal – SPLM-IO Abuk Akok Akok, Northern Bahr el Ghazal – SPLM-IO Bak Deng Nyang, Northern Bahr el Ghazal – SPLM-IO Albino Mawien Bol, Northern Bahr el Ghazal – SPLM-IO Lek Malong Yor, Northern Bahr el Ghazal – SPLM-IO Ibrahim Abdaibagi Akol, Northern Bahr el Ghazal – SSOA Peter Mabior Riny Lual, Northern Bahr el Ghazal – SSOA Malong Majok Yor, Northern Bahr el Ghazal – SSOA Natalina Amjima Malek, Northern Bahr el Ghazal – SSOA James Longar Wol, Northern Bahr el Ghazal – OPP Gurwel Akol Akok Anei, Northern Bahr el Ghazal – OPP El Thieb Dut Kuol, Northern Bahr el Ghazal – OPP Thiop Deng Kawac Thiop, Northern Bahr el Ghazal – OPP Primo Ajou Deng Garang, Northern Bahr el Ghazal – OPP Yor Achien Angok, Northern Bahr el Ghazal – OPP Madut Biar Yel, Northern Bahr el Ghazal – FDs Mayom Kuoc Malek, Northern Bahr el Ghazal – National Agenda Bona Deng Lawrence, Northern Bahr el Ghazal – National Agenda Gabriel Gout Gout, Northern Bahr el Ghazal – National Agenda

Warrap; TOTAL: 61

SPLM (36)

SPLM-IO (10)

SSOA (1)

OPP (11)

FDs (1)

National Agenda (2)

DC (0)

Mangok Gum Nyuol, Warrap – SPLM Goch Makuach Mayol, Warrap – SPLM Kuany Mayom Deng, Warrap – SPLM Dr. Majok Yak Majok, Warrap – SPLM Mary Nyanut Ring Machar, Warrap – SPLM Rose Adau Deng, Warrap – SPLM Charles Majak Aler, Warrap – SPLM Wol Deng Alew, Warrap – SPLM Nyang Augustino Nyang Bak, Warrap – SPLM Dr. Alma Jervas Yak, Warrap – SPLM Joseph Garang Maluil, Warrap – SPLM James Lual Deng Kuel, Warrap – SPLM Machok Majong Jong, Warrap – SPLM Kuot Deng Kuot, Warrap – SPLM Mary Atong Bak, Warrap – SPLM Suzan Wasuk Sukiri, Warrap – SPLM Akon Ding Athian, Warrap – SPLM Franko Akech Ring, Warrap – SPLM Salva Mathok Gengdit, Warrap – SPLM Agoth Ngot Riny, Warrap – SPLM Wek Mamer Kuol, Warrap – SPLM Joseph Mathuc Mou, Warrap – SPLM Augustino Mathok Thuc, Warrap – SPLM Ayak Ngor Malek, Warrap – SPLM Mayiik Ayii Deng, Warrap – SPLM Caguor Adong Manyang, Warrap – SPLM Kuol Mour Mour, Warrap – SPLM Mawien Dhor Ariik, Warrap – SPLM Eng. Majok Dut Muorwel, Warrap – SPLM Nhial Deng Nhial, Warrap – SPLM Nyibol Bol Matiop, Warrap – SPLM Awut Deng Acuil, Warrap – SPLM Martha Ayuek Yac, Warrap – SPLM Ella Emilio Kersid, Warrap – SPLM Bibi Ali Aker, Warrap – SPLM Agasio Akol, Warrap – SPLM Elizabeth Achuei Yol Kuol, Warrap – SPLM-IO Kuot Akech Thokluoi, Warrap – SPLM-IO Angelina Nyibol Thuoch, Warrap – SPLM-IO Deng Yach Tong, Warrap – SPLM-IO Nhial Bol Akeen, Warrap – SPLM-IO Tereza Arkangelo Nyuol, Warrap – SPLM-IO Athian Madut Maluil, Warrap – SPLM-IO Chaguor Ater Bol, Warrap – SPLM-IO Tereza Mawieu Chol Tong, Warrap – SPLM-IO Juliano Danga Dudu, Warrap – SPLM-IO Chabur Goc Alei Kuol, Warrap – SSOA Peter Mayen Majongdit, Warrap – OPP Regina Akuol Bol Mayen, Warrap – OPP Jackline Adut Deng Juach, Warrap – OPP John Dour Ngor Dour, Warrap – OPP Gabriel Majong Majong, Warrap – OPP James Deng Kwau Akoon, Warrap – OPP . Hon. Deborah Uduol Okiec, Warrap – OPP Simon Mou Thiik, Warrap – OPP Mayik Deng Madut, Warrap – OPP Akok Majok Akok, Warrap – OPP Deng Donato Deng Mayen, Warrap – OPP George Angier Ring, Warrap – FDs Bol Toby Maduot, Warrap – National Agenda Joseph Malek Arop, Warrap, Warrap – National Agenda

Western Bahr el Ghazal; TOTAL: 27

SPLM (12)

SPLM-IO (10)

SSOA (4)

OPP (1)

FDs (0)

National Agenda (0)

DC (0)

George Andrea Juma, Western Bahr el Ghazal – SPLM Joseph Kon Garjouk Mariano, Western Bahr el Ghazal – SPLM Mark Nyipoc Ubang, Western Bahr el Ghazal – SPLM Ahmed Mohamed Musa, Western Bahr el Ghazal – SPLM Neima Abbas Eldo, Western Bahr el Ghazal – SPLM Mary Jarvas Yak, Western Bahr el Ghazal – SPLM Wol Akech Akol, Western Bahr el Ghazal – SPLM Ramadan Alamin, Western Bahr el Ghazal – SPLM Akella Paulino Wanawila, Western Bahr el Ghazal – SPLM Umjumma Juma Sabiel, Western Bahr el Ghazal – SPLM Eshe Bari Wanji, Western Bahr el Ghazal – SPLM Rashid Adam Alahala, Western Bahr el Ghazal – SPLM Regina Joseph Kapa, Western Bahr el Ghazal – SPLM-IO Asunta Nicola Dimo, Western Bahr el Ghazal – SPLM-IO Edward Dominic Keyawa, Western Bahr el Ghazal – SPLM-IO Rogeya Nowar Musa, Western Bahr el Ghazal – SPLM-IO Justin Moses Ugodo, Western Bahr el Ghazal – SPLM-IO Juma Zacharia Deng, Western Bahr el Ghazal – SPLM-IO Nasir Gidu Asai Jalab, Western Bahr el Ghazal – SPLM-IO Sunna Musu Juma, Western Bahr el Ghazal – SPLM-IO Cluadio Francis Omdurman, Western Bahr el Ghazal – SPLM-IO Hassan Zaid Kinga, Western Bahr el Ghazal – SPLM-IO Ishag Elias Ibrahim Towo, Western Bahr el Ghazal – SSOA Clement Juma Mbugoniwia, Western Bahr el Ghazal – SSOA Simon Archangelo Ngbidigi, Western Bahr el Ghazal – SSOA Suzan Thomas Perembata, Western Bahr el Ghazal – SSOA Isaac Natali Louis, Western Bahr el Ghazal – OPP

Unity; TOTAL: 38

SPLM (17)

SPLM-IO (12)

SSOA (6)

OPP (2)

FDs (0)

National Agenda (1)

DC (0)

Lang Tap Lom, Unity – SPLM John Gatnyach Tot, Unity – SPLM Tut Gatluak Manime, Unity – SPLM Manasse Magok Rundial, Unity – SPLM Fatuma Nyawang Bilieu, Unity – SPLM Nadia Arop Dudi, Unity – SPLM Mary Paul Ngundeng, Unity – SPLM Puok Bol Mut, Unity – SPLM Innocent Lazarus Latjor, Unity – SPLM Tereza Gabriel Gatluak, Unity – SPLM Domai Gatpan Kulang, Unity – SPLM Malek Cook Dwach, Unity – SPLM Simon Gatuak Pech Dak, Unity – SPLM Peter Makuoth Malwal, Unity – SPLM Wait John Dek Chol, Unity – SPLM Mathew Mathiang, Unity – SPLM Salwa Bakony Mantuil, Unity – SPLM Martha Nyathir Chuol, Unity – SPLM-IO Anna Samuel Pam, Unity – SPLM-IO Michael Mout Diu, Unity – SPLM-IO Martin Mabil Kong, Unity – SPLM-IO Peter Chabak Gatluak, Unity – SPLM-IO Kwong Dak Wie, Unity – SPLM-IO Stephen Bol Leay, Unity – SPLM-IO Tina Bol Kaimai, Unity – SPLM-IO Mary Kongkong James, Unity – SPLM-IO Nyabuony Bol Wuor, Unity – SPLM-IO James Mabor Gatkuoth Nyak, Unity – SPLM-IO Faruok Gatkuoth Kam, Unity – SPLM-IO Peter Gatkouth Thot Bakam, Unity – SSOA Tungchuei Manytuil Wijang, Unity – SSOA William Kuh Kal Tot, Unity – SSOA Both Tour Manmie Biel, Unity – SSOA Samuel Mabeny Gatjiek, Unity – SSOA Agnes Kaya Nyuol, Unity – SSOA Hon James Nen Thoat, Unity – OPP Badit Dak Wie, Unity – OPP Kur Bangoang Jock, Unity – National Agenda

Upper Nile; TOTAL: 69

SPLM (32)

SPLM-IO (20)

SSOA (9)

OPP (1)

FDs (1)

National Agenda (2)

DC (4)

Deng Unyo Demey, Upper Nile – SPLM Deng Goc Aleu, Upper Nile – SPLM Akot Dau Nyok, Upper Nile – SPLM Asha Abdel Salam Awad, Upper Nile – SPLM Elia Ulan Jongo, Upper Nile – SPLM Areng Kur Akol Ding, Upper Nile – SPLM Deng Chol Deng, Upper Nile – SPLM Fantana Kur Chol, Upper Nile – SPLM Andrea Maya Felio, Upper Nile – SPLM Martha Atong Mansour, Upper Nile – SPLM Abuk Payiti Ayik, Upper Nile – SPLM Dr William Othwan Awer, Upper Nile – SPLM Mary Nyawal Chol, Upper Nile – SPLM Dr Henry Omai Akolawin, Upper Nile – SPLM John Mayual Nguot, Upper Nile – SPLM Ali Adian Nour El Deen, Upper Nile – SPLM James Ret Gony, Upper Nile – SPLM Mat Ruon Wur, Upper Nile – SPLM Gatluak Riek Jaak, Upper Nile – SPLM Dr John Gai Yoh, Upper Nile – SPLM James Kueth Chol, Upper Nile – SPLM Lidia John Jock, Upper Nile – SPLM Simon Kun Puoc, Upper Nile – SPLM Rebecca Joshua Okwaci, Upper Nile – SPLM Cecilia Achuil Matthew, Upper Nile – SPLM Dr Martha Matin Dar, Upper Nile – SPLM Rebecca Nyatew Dang, Upper Nile – SPLM Peter Hoth Kuach, Upper Nile – SPLM Elijah Liech Bany, Upper Nile – SPLM Bol Puot Yut, Upper Nile – SPLM Dr Margret Joel Barnaba, Upper Nile – SPLM James Hoth Mai, Upper Nile – SPLM Wie Kuol Khornyang, Upper Nile – SPLM-IO Peter Charman Cikuach, Upper Nile – SPLM-IO John Jock Jakyom, Upper Nile – SPLM-IO Gatwech Lam Puoch, Upper Nile – SPLM-IO Lieth Muoch Tang, Upper Nile – SPLM-IO Martha Nyanuba Simon, Upper Nile – SPLM-IO Chuol Kuajien Tut, Upper Nile State – SPLM-IO Nyanchiok John Gileng, Upper Nile – SPLM-IO Diing Lam Yuel, Upper Nile state – SPLM-IO Elijah Awuor Yiey, Upper Nile State – SPLM-IO Grace Thomas Kume, Upper Nile – SPLM-IO Dawud Juma Hasco, Upper Nile – SPLM-IO Anyang Akol Akuer, Upper Nile – SPLM-IO Thokat Khor Wiew, Upper Nile – SPLM-IO Andrew Koang Ruon, Upper Nile – SPLM-IO Angelina Samuel Nyawulo, Upper Nile – SPLM-IO Philip Ayol Akol, Upper Nile – SPLM-IO Bipuoc Khor Piti, Upper Nile – SPLM-IO Achol Thomas Dak, Upper Nile – SPLM-IO Philip Ayol Ajoung, Upper Nile – SPLM-IO Changkuoth Bichock Reth, Upper Nile – SSOA William Obany Otong Kaleykey, Upper Nile – SSOA Joseph Abdalla Sudan, Upper Nile – SSOA Rita Nazarino Velentino Aboury, Upper Nile – SSOA Maria Nyehok William, Upper Nile – SSOA Dr Peter Adwok Nyaba, Upper Nile – SSOA Maridi Luigi Adwok, Upper Nile – SSOA Dr. Yunas Bol de Manyiai, Upper Nile – SSOA Del Tut Weang Khor, Upper Nile – SSOA Josephine Daniel Ogwok, Upper Nile – OPP Regina Richard Aban, Upper Nile – FDs John Deng Obany, Upper Nile – National Agenda Nyaruang Peter Pal, Upper Nile – National Agenda Onyoti Adigo Nyikwoch, Upper Nile – DC Johnson Olam Nyiwec, Upper Nile – DC Benjamin Bol Joknyang, Upper Nile – DC Samuel Aban Achin, Upper Nile – DC

Western Equatoria; TOTAL: 42

SPLM (25)

SPLM-IO (12)

SSOA (2)

OPP (2)

FDs (1)

National Agenda (0)

DC (0)

Pascal Bandindi Uru, Western Equatoria – SPLM Anita David Gamu, Western Equatoria – SPLM Dr. Festo Kumba, Western Equatoria – SPLM Veronica Louis Renzi, Western Equatoria – SPLM Jemma N. Kumba, Western Equatoria – SPLM Anthony Lino Makana, Western Equatoria – SPLM Bernardo Kpasira Martin, Western Equatoria – SPLM Naomi Yusto Purangi, Western Equatoria – SPLM George Kosta Baandara, Western Equatoria – SPLM Roseline Samuel Abujohn, Western Equatoria – SPLM Gloria Philemona, Western Equatoria – SPLM Peter Bashir Gbandi, Western Equatoria – SPLM Mary Nawal Martin, Western Equatoria – SPLM Sepura Siapai Richard, Western Equatoria – SPLM Boutrous Alison Magaya, Western Equatoria – SPLM Joseph Ngere Paciko, Western Equatoria – SPLM Jasmin Samuel Adakai, Western Equatoria – SPLM Morad Maseka, Western Equatoria – SPLM Juma Amiro Doboi, Western Equatoria – SPLM Rejoice Bauda Simon, Western Equatoria – SPLM Majur Babur Ajal, Western Equatoria – SPLM Uno Utu Takuari, Western Equatoria – SPLM Loto Anibiapal, Western Equatoria – SPLM Felix Edward Bali Miako, Western Equatoria – SPLM Richard K. Mula, Western Equatoria – SPLM Justin Joseph Marona, Western Equatoria – SPLM-IO Jackson Bakoo Charles, Western Equatoria – SPLM-IO Michael Ariembageiko, Western Equatoria – SPLM-IO Luice Bari Munyingwa, Western Equatoria – SPLM-IO Lillan Tito Bimo, Western Equatoria – SPLM-IO Arkangelo Kanewe Minawe, Western Equatoria – SPLM-IO Jackline Mathew Gaza, Western Equatoria – SPLM-IO Tereza Anthony Tikimo, Western Equatoria – SPLM-IO Nuna Rhoda Rudolf Ndefu, Western Equatoria – SPLM-IO Isaac Kemis Paul Idris, Western Equatoria – SPLM-IO Paul Baba Ezibon Bafaa, Western Equatoria – SPLM-IO Ann Dokki Matayo, Western Equatoria – SPLM-IO Dr. Gassim Barnaba Kisanga, Western Equatoria – SSOA Khalid Abdallah Adam Idris, Western Equatoria – SSOA William Mark Faki, Western Equatoria – OPP Lilian Herberty Brook Rango, Western Equatoria – OPP Kosti Yukunia Manibe Ngai, Western Equatoria – FDs

Abyei Administrative Area; TOTAL: 7

SPLM (3)

SPLM-IO (2)

SSOA (0)

OPP (1)

FDs (1)

National Agenda (0)

DC (0)

Deng Arop Kuol, Abyei – SPLM Asha Abbas Akuei, Abyei – SPLM Arop Madut Arop, Abyei – SPLM Tereza Chol Aguek, Abyei Admin. Area – SPLM-IO Jok Alor Bulabek, Abyei Admin. Area – SPLM-IO Christiana Akuol Alessio, Abyei Admin. Area – OPP Deng Alor Kuol, Abyei Admin. Area – FDs

Pibor Administrative Area; TOTAL: 12

SPLM (7)

SPLM-IO (3)

SSOA (2)

OPP (0)

FDs (0)

National Agenda (0)

DC (0)

Hon Banguot Amum Okech, Pibor Admin. Area – SPLM Lawrence Ibon, Pibor Admin. Area – SPLM Ogetho Cham Odel, Pibor Admin. Area – SPLM David Okwer, Pibor Admin. Area – SPLM David Yau Yau, Pibor Admin. Area – SPLM Munira Abdelwab, Pibor Admin. Area – SPLM Kengen Jakor Bejo, Pibor Admin. Area – SPLM Hellen Ngadok Lukuryang, Pibor Admin. Area – SPLM-IO Zungini Pako Buako, Pibor Admin. Area – SPLM-IO Joseph Okuach Chan, Pibor Admin. Area – SPLM-IO Margret Girma Lokurnyang, Pibor Admin. Area – SSOA Sulafa Hassan Nashingoi Aroud, Pibor Admin. Area – SSOA

Ruweng Administrative Area; TOTAL: 7

SPLM (5)

SPLM-IO (2)

SSOA (0)

OPP (0)

FDs (0)

National Agenda (0)

DC (0)

Majok Dau Cholek, Ruweng Admin. Area – SPLM Bataria Manyroor Maker, Ruweng Admin. Area – SPLM Riek Manyiel Ayuel, Ruweng Admin. Area – SPLM Georgiatee Lat Mading, Ruweng Admin. Area – SPLM Tereza Samuel Majok, Ruweng Admin. Area – SPLM Monyluak Gudi Ayom Gawar, Ruweng Admin. Area – SPLM-IO Lucia John Abdu, Ruweng Admin. Area – SPLM-IO

Note: The total number of MPs announced on 10 May 2021 is 547 pending the appointment of 3 more MPs to be nominated by the SSOA, which only submitted 47 instead of 50 allotted to them to make a total of 550 MPS.

Source: Talk of Juba